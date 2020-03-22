Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: Evde yaşam aile içi şiddeti nasıl etkileyecek?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda insanın evinde olduğunu hatırlatarak, "Biliyoruz ki evler tüm kadınlar için pek de güvenli değil. Kadın cinayetlerinin yüzde 90'nından fazlası aile içindeki erkeklerden geliyor." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Yeni Koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelerin paylaştığı veriler arasında; 'dezavantajlı grupların bu salgından etkilenme' örneklerini çok göremiyoruz. 70 yaş ve üzerine 'özel bir küme' olarak dikkat çekiliyor. Ki Türkiye İtalya olmasın. Engelliler, kronik hastalıklarından dolayı tedavi görenlerin bu süreci nasıl yaşadıklarına dair fazlaca bilgi sahibi değiliz. Ölüm-kalım savaşı bütün süregelen sağlık sorunlarını ikincil kılıyor." görüşünü savunduç

Yılmaz, "Sosyal mesafelenme ile ev halkı 7/24 birlikte yaşıyor. Biliyoruz ki evler tüm kadınlar için pek de güvenli değil. Kadın cinayetlerinin yüzde 90'nından fazlası aile içindeki erkeklerden geliyor. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun sayacına göre; 2019 yılında son 10 yılın rekoru 474 kadın cinayeti işlendi. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan yeni Koronavirüs'ün Türkiye'de kadın cinayetlerine etkisine bakalım… 2019 Aralık ayında 42 olan kadın cinayetleri sayısı 2020 Ocak ayında 27'ye, Çin'den, İran'dan ölüm haberlerinin gelmeye başlandığı Şubat'ta 22'ye düştü. 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vakanın saptanmasını takip eden süreçte, kadın cinayetleri tablosunu daha net değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

Son paylaşılan verilere göre 2020 Şubat ayında öldürülen kadınların 13'ü evindeydi ve yüzde 43'ü evliydi…

Küresel salgınla tanışmanın kadınlara yaşam alanı açtığını; “dayanışma” ve “insanlık” bilincini artırdığını umalım…

Roma Belediyesi, Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan karantinanın, kadına yönelik şiddeti artırabileceği öngörüsünden hareketle, ilgili mücadele birimlerinin 24 saat görevde olduğunu açıkladı.

İtalya'yı bu yönüyle örnek alsak mı acaba?

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