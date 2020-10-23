Sözcü yazarı Saymaz: Sultanlar ve krallar için millî yas ilan edilen Türkiye'de, iki satırlık bir taziye Bekir Coşkun'dan esirgendi

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, yaşamını yitiren köşe komşusu Bekir Coşkun için devlet tarafından taziye mesajının yayımlanmamasını eleştirdi. Saymaz, "Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının, tarikat şeyhlerinin, cemaat liderlerinin, aşiret ağalarının resmi törenle ve hatta üzerlerine Türk bayrağı serilerek uğurlandığı, sultanlar ve krallar için milli yas ilan edilen Türkiye'de, iki satırlık bir taziye Bekir Coşkun'dan esirgendi. Cenazesine, muhalifler hariç, ne bir milletvekili, ne de vali katıldı.Neden mi?AK Parti'yi eleştiriyor diye…" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Cumhuriyet değerlerinden ödün vermediğinden…Başka bir Türkiye düşünden ötürü… Üç kuruş fazla kazanabilmek adına 'dönmediği' ve 'kıvırmadığı' için… Cenazesi Şanlıurfa'daki köyüne doğru yola çıkarılırken 'havuz' yoluyla satın alınıp aile yakınlarına zimmetlenmiş medya grubundan, bir havalimanı ihalesine karşılık bağışlanan televizyonlardan, otoyol ihalesi ile devredilen gazetelerden aynı haber veriliyordu: 'Erdoğan, ‘Fikri iktidarımızı tesis edemiyoruz' dedi.' Bu açıklamalar, aynı anda onlarca televizyonda canlı şekilde yayınladı. Yüzlerce internet sitesi 'Flaş! Flaş! Flaş!' diye duyurdu. Ertesi gün gazeteler manşetlerini ayırdı bu sözlere." ifadesini kullandı.

Saymaz, "Akşamları tartışma programlarında, 'Tarihi önemde…' denildi. 'Fikrin' cenazesi kalkarken…Müteahhitler avuçları çatlarcasına alkışladı. Liyakatsiz bürokratlar duygulandı. Savcıların gözleri doldu." görüşünü savundu.

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