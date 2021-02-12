Sözcü yazarı Saymaz: Samanyolu'ndaki ilk cezaevini biz açmayalım bari

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "uzay müjdeleri"ni açıkladığı saatlerde Çorlu tren faciasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz'e para cezası verildiğini hatırlatarak, "Samanyolu'ndaki ilk cezaevini biz açmayalım bari" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Aynı şekilde, Çorlu Davası'nı adım adım takip eden gazeteci Mustafa Hoş'a soruşturmanın eksik yürütüldüğünü iddia ettiği için 40 bin TL para cezası kesildi.Ay'a gidiyorduk değil mi? Samanyolu'ndaki ilk cezaevini biz açmayalım bari." ifadesini kullandı.

Saymaz, "Uzaya liman kurmayı düşünürken, lokomotife alarm takamayanlar değil… Ay'a adam göndermeyi açıklarken, bir hareket memurunu istihdam etmeyenler değil… Kuşluk vakti geri geri giderken uykuya dalanlar suçlanıyor. Hayaller uzay, gerçekler Çorlu ve Kalecik!" görüşünü savundu.