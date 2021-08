Sözcü yazarı Saymaz: Sakarya’da jandarmaları ölüme göndermişler, ölümcül patlayıcılar elle yüklenip boşaltılmış

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sakarya'daki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda yedi işçinin can verdiği, 127 işçinin yaralandığı patlamadan iki gün sonra kimyasal ve patlayıcıların güvenli alana taşınıp imhası için bölgeye gönderilen jandarmaların eğitimi, koruyucu kıyafetleri olmadığına dikkat çekerek, "Sakarya’da jandarmaları ölüme göndermişler" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "İhmal bombası Sakarya'da üç can aldı. Profesyonel şirketlerin çekindiği imha işlemi, eğitimi olmayan jandarmalara yaptırıldı. İş güvenlik kıyafeti çok görüldü. Ölümcül patlayıcılar elle yüklenip boşaltıldı. Bu çocuklar denek miydi ki ölümün kucağına itildiler? Üstelik fatura, emri yerine getirmekten başka seçeneği olmayan yüzbaşı ve onbaşıya kesildi. Sakarya'da onlara emir ve talimat veren bir komutanları yok muydu? Vali Kaldırım ne güne duruyordu? Büyük Coşkunlar Fabrikası'nda işçilerini ölüm pahasına çalıştıran işverenden ne farkı var, gencecik jandarmaları her an infilak etmeye hazır patlayıcıların içerisine sokanların? Hesap vermeyecekler mi?" ifadesini kullandı.