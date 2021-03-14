Sözcü yazarı Saymaz: Sabi sübyanın kumbarasındaki harçlık bile bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bakıyor artık

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketine ilişkin olarak, "Sabi sübyanın kumbarasındaki harçlık bile bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bakıyor artık" yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "Ekonomi reform paketi önceki gün açıklandı. Pakette, tasarruf kalemleri hacimli yer tutuyor. bAlınan kararlara göre kamuya taşıt alım ve kiralaması ile temsil ve ağırlama harcamaları kısıtlanacak. Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 1 milyon TL'lik zırhlı Mercedes'e binerken… İstifa ettirilen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, “Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim?” diyerek, 650 bin TL'yi har vurup harman savururken… Eski Rize Valisi Ersin Yazıcı, İller Bankası'ndan köyler için gönderilen bütçeden altına lüks araç çekerken… 'Bunlar çerez parası bile değil' diye buyuruyorlardı. Şimdi çerez parasına muhtaç ettiler!" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş elde avuçta ne varsa Dolar ve Euro'ya yatırdığı, birikimleri bozdurmaya asla yanaşmadığı için iktidar yana döne çare arıyor Bakın, pakette ne diyor?

'18 yaş altındaki çocukların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girebilmesi sağlanarak, tasarruf alışkanlığının küçük yaştan itibaren kazandırılması sağlanacak.' İhtiyarın yastık altındaki kefen parasından geçtik… Sabi sübyanın kumbarasındaki harçlık bile bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bakıyor artık."