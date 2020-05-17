Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Görevden alınan Tümamiral Cihat Yaycı 'Fetömetre' uygulamasıyla FETÖ ile mücadelede önemli yol almıştı

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın, torpido güdüm teli ihalesinin şartnamesinde belirtilen esaslara uyulmadığı gerekçesiyle ihaleyi kabul etmeyen komisyon üyelerine sahip çıktığını belirterek, "İhaleyi alan firmanın yetkilileri işi daha da ileriye götürüp 'Sizi TSK'dan attıracağız' diyor. Sonuçta, komisyon bir seferliğine torpido güdüm telinini alıyor ama bundan sonrakiler için durumun böyle olmayacağı da belirtiliyor.

Bu böyle kalmıyor. Birileri devreye giriyor. "Milli ve yerli firmaya zorluk çıkardıkları" gerekçesiyle aralarında Kurmay Başkanı Cihat Yaycı'nın da bulunduğu bazı görevliler hakkında soruşturma başlatılıyor. İşin bir başka ilginç yönü ise firma sahibinin önceki firmasını FETÖ'cü olarak bilinmesi nedeniyle kapatıp yeni bir isimle firma kurmasıydı. Bu firmanın yetkilisi şikayet dilekçesini savcılığa değil, Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na veriyor." diye yazdı.

Saygı Öztürk, Tümamiral Cihat Yaycı'nın FETÖ üyelerini belirlemek için 'FETÖMETRE' ismiyle bir uygulama gerçekleştirdiğini ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ ile mücadelede önemli mesafe alındığına işaret ederek, "Diğer kuvvet komutanlıklarından farklı olarak yapılan bu uygulama ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içine sizmış olanların belirlenmesi ve ayıklanması kolay olmuştu" ifadelerini kullandı.

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