Sözcü yazarı Rahmi Turan: Türkiye’de üniversiteye gitmek 4 yılı çöpe atmaktır!

Sözcü yazarı Rahmi Turan bugünkü yazısında Türkiye’nin eğitim sistemini eleştirdi. “Türkiye’de üniversiteye gitmek 4 yılı çöpe atmaktır!” başlıklı yazısında, “Eğitimimiz felaket durumda diyen” Turan, “Çağın dışında bir gençlik yetiştiriyoruz. Ehil olmayan insanlar çok önemli görevlere getiriyor. Üniversitelerimize sürekli olarak partizan rektörler ve dekanlar atanıyor” eleştirisi getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını hatırlatarak, “Bütün bunlar demokratik, uygar bir ülke denilen Türkiye'de oluyor” diyen Turan, Prof. Dr. Celâl Şengör’ün de , “Türkiye, bilgi ve bilimde Afganistan düzeyinde bir ülkedir. Bakın, Pakistan dahi, demiyorum. Pakistan bizden iyi durumda” sözlerini hatırlattı.

Turan, “Eğitimimiz maalesef yerlerde sürünüyor!” diye yazdı.

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