Sözcü yazarı Rahmi Turan: TFF Başkanı'na sanıyorum yukarıdan "Ligleri başlat" diye talimat geldi

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertlenen ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını bugünkü köşesinde değerlendirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e 'yukarıdan' "Ligleri başlat" talimatının gelmiş olabileceğini öne süren Turan, "Bu yüzden itiraz edemiyor." düşüncesini dile getirdi.

Turan, eski TFF başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'nun kendisine gönderdiği mektubu da bugünkü köşesinde paylaştı.

Ulusu'nun mektubu şöyle:

"Sayın Rahmi Turan,

Liglerin başlamasında insan sağlığından çok kulüplerin menfaati düşünülüyor. Güçlü olan kulüplerin kararda çok etkisi var.

Açıklanan tarih fevkalâde yanlış. Maçların başlama tarihi en erken eylül ayı olmalıdır. Başlarına çok iş açacaklar, farkında değiller! Maçların oynandığı tarihte yaş uygulaması devam ediyorsa, yaşı 65'in üzerinde olan teknik direktörler, kulüp başkanları, yöneticiler ve gözlemciler maçlara nasıl gidecek?

20 yaş altı futbolcular ve amatörler, yasakların devamı nedeniyle nasıl sokağa çıkıp maça gidebilecek? Bunların sayısı çoktur ve özel izinle halledilebilecek gibi değildir! Bir de seyahat yasakları var. Takımlar deplasman maçlarına nasıl gidip dönecek?

Soyunma odalarında sosyal mesafe nasıl korunacak? Hele birinci, ikinci, üçüncü liglerle amatör liglerdeki saha, tesis ve maddi sıkıntıları düşünürsek, sporcuların virüs canavarının önüne atıldığını anlarız. Saha içindeki ikili kora kor mücadeleler de tam bir virüs tuzağıdır! Daha birçok misal olabilir. Şimdi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, topu Futbol Federasyonu Başkanı'na atıyor. O da sadece konuşuyor, o kadar… Ne yapsın? Başkan yapılmış, bir şeyler söylemesi gerek! Oysa futbolu ve futbolcuları bekleyen tehlike büyük!”

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