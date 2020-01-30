Sözcü yazarı Rahmi Turan: Kanal İstanbul AKP’ye seçim kaybettirecek!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, ülkede peş peşe meydana gelen depremlerin yanında erken seçimin de konuşulduğunu belirterek, “Kanal İstanbul, erken de, zamanında da yapılsa 2023 seçimlerini AKP'ye kaybettirecektir! Geçim sıkıntısı, artan pahalılık, ağır zamlar milletin belini bükerken ‘sükse olsun diye’ çılgın bir projeyi uygulamak iktidara hayır getirmeyecek.” Görüşünü savundu.

Turan, "AKP'nin 'Erken seçim-meçim yok. Seçimler zamanında yapılacak!'demesine bakmayın siz… Ülkemizde zamanında yapılan kaç seçim var ki? Siyasiler 'Gündemimizde seçim-meçim yok!' dedikleri vakit bilin ki, bir süre sonra seçim gündeme gelecektir. Halkımıza kan ağlatan zamlar devam ettikçe iktidarın 2023 yılına kadar dayanabilmesi mümkün görünmüyor. Çığ gibi büyüyen dertler, seçimleri mutlaka öne aldırtacaktır!" ifadelerini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın