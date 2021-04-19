Sözcü yazarı Rahmi Turan: İktidar psikolojik hata yaptı! Hem de ciddi bir hata!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, iktidarın “128 milyar dolar nerede?” afişlerini toplatarak hata yaptığını söyledi. “İktidar psikolojik hata yaptı! Hem de ciddi bir hata!” diyen Turan, “128 milyar dolar olayı daha da büyüdü! Şimdi bütün Türkiye, Merkez Bankası'nda buharlaştığı ileri sürülen 128 milyar doların ne olduğunu merak ediyor” dedi.

“CHP'nin toplanan afişlerinde “128 Milyar Dolar Ne Oldu?” sorusu vardı. Bunların (cevap yerine) polis zoruyla toplatılması ne anlama geliyor? 128 milyar dolar rezervin yanlış kararlarla çarçur edildiği, ülke kaynaklarının sorumsuzca tüketildiği, bunun hesabı sorulunca da iktidarın öfkelenip küplere bindiği anlaşılıyor” diyen Turan, şunları kaydetti:

"128 milyar doları olur olmaz yerlere ve kişilere dağıtıp heba eden bir yönetimin, bu ülkenin toplumsal çıkarlarını gerektiği gibi koruyabileceğine inanmak zordur. Eriyen bu milletin kaynaklarıdır ve kaybolan bu döviz rezervinin telefi edilip yerine konulması uzun yıllar alacaktır. “128 milyar dolar nerede?” sorusu gülle gibi, balyoz gibi ağırdır, hayati önemdedir ve kesinlikle cevapsız kalmamalıdır.

Afişleri toplatmak, bunları asanlar hakkında soruşturma açmak, iktidarın çaresizliğini göstermekten başka bir işe yaramaz!"

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