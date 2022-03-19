Sözcü yazarı: Parmak boyası yeniden kullanıma sokulmadığı sürece önümüzdeki seçimler her türlü şaibeye açık olacaktır

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, seçimlerde parmak boyası kullanımının yeniden getirilmesini istedi. “Parmak boyası yeniden kullanıma sokulmadığı sürece önümüzdeki seçimler her türlü şaibeye açık olacaktır” diyen Çölaşan, muhalefeti bu konuyu gündeme getirmemekle eleştirdi.

Çölaşan bugünkü köşesinde şöyle yazdı:

“Oysa bunu önlemek iktidar açısından gayet kolay ve basittir… İki satırlık bir yasa çıkarmak… Ya da sorunu bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle halledivermek… Ama yapamazlar çünkü işlerine gelmez. Bir yanda sayıları tam bilinmese de vatandaş yapılan yabancı kökenli seçmenler AKP'ye oy vermek için hazır asker gibi bekletilirken, bu iktidarın parmak boyasını geri getirip hileyi önlemesi mümkün müdür!

O halde bunun tek çaresi kalıyor: Muhalefetin iyice bastırıp bu parmak boyası olayını ülke gündemine en kısa zamanda taşıması!

Oysa muhalefet partileri bu konuyu unutmuş görünüyor… Ya da yeterince umursamıyor. Türkiye gibi her üçkağıtçılığa, her yolsuzluğa açık olan bir ülkede parmak boyasının kaldırılmış olması AKP'ye yarıyor.”