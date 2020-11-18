Sözcü yazarı Öztürk: Yurtdışından gelenlerden istenen bir şey yok, uçağa binen doğrudan giriş yapıyor, test sonucu istenmiyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Yetkililerimiz her fırsatta 'maske-mesafe-temizlik' diyor ama bu yetmiyor. Yurtdışından gelenlerden istenen bir şey yok. Uçağa binen doğrudan giriş yapıyor. Kendilerinden test sonucu istenmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, "Çok uzağa gitmeyelim, önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanının da katıldığı törende yapılan konuşmalarda Kıbrıs Fatihlerinden Bülent Ecevit'in adının bile geçmediği konuşmalar yapıldığını, kadir-kıymet bilinmediğini anımsatıp orada pandemi mücadelesinin nasıl yürüdüğüne bakalım. Türkiye'den KKTC'ye gidecek olanlardan test sonucu isteniyor. Test sonucu negatif olanlar ülkeye kabul ediliyor. Ama hemen “Buyurun, istediğiniz yere gidebilirsiniz” denilmiyor. KKTC'de de gelenlerin tamamı otele gönderiliyor ve karantina uygulanıyor. 8. günü test yapılıyor. Test sonucu negatif çıkanların otel dışına çıkmalarına izin veriliyor. Ya test sonucu pozitif çıkanlar? Bu kişi, belirlenen Kovid-19 hastalarının kalabileceği otele götürülüyor. Orada kontrol altında tutuluyor. KKTC vatandaşlarının tüm masraflarını devlet karşılıyor, yabancılar ise otel ve tedavi giderlerini kendileri ödüyor." ifadesini kullandı.

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