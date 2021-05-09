Sözcü yazarı Öztürk: Yalova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılınca AKP'li meclis üyelerine de şirketlerde görevler verilmeye başlandı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman, bir belediye memurun yapmış olduğu yolsuzluğu tespit etti, hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer durum 7 belediyede olmasına karşın, sadece Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı. Salman uzaklaştırılınca, AKP'li meclis üyelerine de şirketlerde görevler verilmeye başlandı." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk yazısında, "AKP'li meclis üyeleri, huzur hakkı dışında belediye iştiraklerinden aldıkları ek maaşlarıyla ilin gündeminde. Vefa Salman görevde olduğu süreçte hiçbir meclis üyesini şirketlerde görevlendirmez ve ikinci bir ödeme yaptırmazken, bugün durum farklı. AKP yönetimi meclis üyelerini maaşa bağlamış durumda. Yalova Belediyesi'nin 3 şirketi, 2'de birlik yönetimi var. Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılması sonrasında 3 şirkette de yönetim kurulları değişirken, yeni yönetimlerin tamamı AKP'li isimlerden oluştu. Değişim sonrasında Personel AŞ yönetimine meclis üyeleri Alpan Solmaz ile İsmail Demir girdi. Alpan Solmaz şirketin yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna da oturdu. Personel AŞ'nin dikkat çeken diğer ismi ise Ankara'dan transfer Ahmet Sarıduman. Sarıduman, şirket yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevini de yürütüyor. Kadın Aile Müdürlüğünde görev alan meclis üyesi Melahat Yalçın, YABİELTAŞ yönetim kuruluna giren isim oldu. Bülent Yalçınkaya ise Belediye Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi. Başkan Yardımcıları katında kendisine oda tahsis edildi." ifadesini kullandı.

Öztürk şunları kaydetti:

"Yalova Belediyesi'nin yönetiminde olan Yeşil Körfez Su Birliği (Yüzde 94'ü belediyenin), Yalova Atık Su Birliği'nde (Yüzde 77'si belediyenin), 2014 yılına kadar Belediye Başkanı başkanlık yapıyordu. AKP'nin seçimi kaybetmesi sonrasında , meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP, kendi meclis üyelerinden birlik başkanlarını seçti. Kuruluşlarından beri hiç olmayan birer yıl, birer yıl 10 meclis üyesine yönetim paylaştırıldı.Uğur Daban, meclis üyeliğinin yanı sıra YASKİ meclis üyesi. Daban, Yeşil Körfeze de danışmanlık hizmeti veriyor. "