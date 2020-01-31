Sözcü yazarı Öztürk: Köy Enstitüsü’nün 3 bin dönümlük arazisine göz dikildi, kapatılmasının öncülüğünü AKP'li vekillerden biri yapıyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Konya Ereğli- İvriz Köy Enstitüsü'nün kapatılacağını, AKP Konya milletvekillerinden birinin kapatılma için öncülük ettiğini yazdı.

Öztürk, “Depreme dayanıklı olmadığı için Köy Enstitüsü'nün bütün binalarının yıkılması planlanmış. Bunun ilk adımı da okul yatakhanesinin boşaltılmasıyla başladı. Ardından okulun oradan taşınması, daha sonra devamı gelecektir. Neden mi? Çünkü, Cumhuriyet'in bu okulunun yaklaşık 3 bin dönüm arazisi var. İşte, bu arazilere konmak isteyenler var” düşüncelerini dile getirdi.

Öztürk, “Bu okulun mezunlarından Ereğli'nin simge isimlerinden 87 yaşındaki emekli öğretmen, gazeteci-yazar Hasan Can ağabeyimiz, okulun kapatılma planını anlatırken sesi titriyor, kapatılmasının öncülüğünü AKP Konya milletvekillerinden birisinin yaptığını belirtiyor. Hasan Can, kendi olanaklarıyla şehitler ormanı kurdu. Sosyal konularda çalışan bazı derneklerin de kurucusu. Şimdi ise en önemli uğraş konusu, mezunu olduğu okulun kapatılmasını engellemek, İvriz Köy Enstitüsü'nü yaşatmak." ifadelerini kullandı.

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