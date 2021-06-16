Sözcü yazarı Öztürk: Korkmaz'dan 10 milyon euro isteyen lobi, basın üzerinden mi operasyon çekiyor?

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, Habertürk’ün ekran yüzlerinden Veyis Ateş’in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddiasını değerlendirdi.

Öztürk, Veyis Ateş’in Sedat Peker'in ve Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarına henüz bir cevap vermediğini belirterek “Ateş'in de hakkındaki iddialara karşı mutlaka söyleyecekleri vardır. Kamuoyuna açıklamazsa bile bu konu nasıl olsa soruşturma ya da dava konusu olacağına göre cumhuriyet savcısına anlatacaktır, mahkemede dile getirecektir. Veyis Ateş'in ne diyeceği bile bilinmeden şu aşamada linç edildi” dedi.

“Baran, kendisinden işlerinin çözümü için Ateş aracılığıyla bir ‘Kliğin, lobinin 10 milyon Euro karşılığı işi çözeceğine’ ilişkin ses kaydı olduğunu belirttiğine göre, bu ‘kliğin, lobinin’ kimlerden oluştuğunun ortaya çıkarılması için suç duyurusunda bulunması gerekiyor” diyen Saygı, iddiaların üzerinin kapatılamayacağını belirterek “Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'le yaptığını belirttiği 12 dakikalık konuşmanın 3 dakikalık bölümünü açıkladı. 9 dakikalık bölümünü açıklamadı. Kayda alan Korkmaz, Ateş'i konuşturmaya çalıştığına göre o konuşmada, ‘İşi çözecek’ olan ‘Lobide’, ‘Klikte’ yer alanlardan bazılarının isimleri de geçmiştir. Acaba, bu lobinin servis ettikleri mi medyada haber olarak yayımlanıyor? Para isteyen lobi, basın üzerinden mi operasyon çekiyor?” diye sordu.

Parayla iş çözen bir yapı varsa, Devletin bundan haberinin olduğunu kaydeden Öztürk, “O zaman sormak gerekir kim parayla işleri çözen lobi? Kim ya da kimlerden oluşuyor? Basın, bazı iş insanlarına kurulan komployu ortaya çıkarmak yerine komplonun parçası haline mi geliyor? Baran'dan para kopartmak için medya mı kullanıldı?” sorularını sordu.

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