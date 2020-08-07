Sözcü yazarı Öztürk: İnce parti kurma hazırlığı yapıyorsa CHP'den istifa etmeli

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parti kurma hazırlığı yapıyorsa CHP'den istifa etmesi gerektiğini savundu.

Öztürk bugünkü yazısında, "4 dönem CHP Milletvekilliği, TBMM Grup Başkanlığı yapan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılan Muharrem İnce, 'Ben bu partinin evladıyım, partimden asla ayrılmam' diyordu. Şimdi ise CHP'den ayrılıp yeni parti kurma çalışmasını sürdürüyor. Parti kuracaksa, bunun hazırlığını yapıyorsa İnce CHP'den istifa etmeli. CHP içinde bölünme yaratacak bu gelişme, açıkçası CHP seçmenini üzüyor. Bir yandan 'İktidara yürüyoruz' deniliyor, bir yandan parti bölünüyor. Bu gelişme, daha çok CHP'nin tartışılmasına neden olacak." ifadesini kullandı.

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