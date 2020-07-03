Sözcü yazarı Öztürk, "Bu bir torpil listesidir" dedi; Bingöl Belediyesi'nde işe alınan 10 kişinin bağlantılarını yazdı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Bu bir torpil listesidir" diyerek Bingöl Belediyesi'ndeki işe alımlara dikkat çekerek 10 kişinin bağlantılarını kaleme aldı. Öztürk, "Partisi fark etmiyor, belediye başkanlarının özellikle personel alımı, ihaleler konusunda baskı altında olduğunu biliriz. Bingöl Belediye Başkanı'nın da bu baskılara dayanamadığı anlaşılıyor. Sözleşmeli olarak alınan personelin kimlerin yakınları olduğunu araştırdığımızda da anlıyoruz." düşüncesini dile getirdi. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan gelen eleştirilere ise, "İlimiz küçük, en doğru seçimi yaptığıma inanıyorum" yanıtını verdi.

Öztürk, "Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü iken gençliğe yönelik önemli çalışmalar yaptı. AKP'den belediye başkan adayı gösterildi ve seçimi kazandı. İlin önemli sorunu ve ihtiyacı olan konutların, TOKİ tarafından yapılması için gerekli çalışmaları yaptı. Yakında ihalesi de yapılacak. Altyapı çalışmaları, asfalt gibi kentin ihtiyaçlarına dönük çalışmalarda da başarılı olduğu belirtiliyor. Ama siyasetçi birçok yerde olduğu gibi başkanın yakasını bırakmıyor." görüşünü savundu.

Öztürk, "Belediye Başkanı, mühendislik kadrosuna sözleşmeli olarak 13 kişi aldı. Yakında bir de mimar alınacak. Belediyenin ihtiyacı varsa, kadrosu uygunsa tabii ki personel alacak. Tıpkı zabıta memuru aldıkları gibi. Onlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yerleştiriliyor. Sınav sonuçlarına göre alım yapıldığında buna kimse itiraz etmez, 'Hakkıyla işe alındı' denilir. Ama sadece AKP yönetim kadrolarında bulunanların yakınları, üstelik de sınavsız işe alınıyorsa bunu Bingöllü de kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Partisi fark etmiyor, belediye başkanlarının özellikle personel alımı, ihaleler konusunda baskı altında olduğunu biliriz. Bingöl Belediye Başkanı'nın da bu baskılara dayanamadığı anlaşılıyor. Sözleşmeli olarak alınan personelin kimlerin yakınları olduğunu araştırdığımızda da anlıyoruz. Buyurun torpil listesini incelemeye:

Yusuf Demir: İnşaat mühendisi. Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir'in oğlu.

Abdullah Budan: Jeoloji Mühendisi. AKP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Budan'ın kardeşi.

Mustafa Güler: Jeoloji Mühendisi. Eski Milletvekili Mahfuz Güler'in yeğeni.

Furkan Berdibek: Çevre Mühendisi. AKP Milletvekili Fevzi Berdibek'in yeğeni.

Bora Tuğ: İnşaat Mühendisi. 2004-2009 Bingöl Belediye Başkanı Bedri Tuğ'un oğlu.

Mahmut Bingöl: Çevre Mühendisi. AKP encümen adayı.

Ali Artan: İnşaat Mühendisi. Bingöl Orman İl Müdürünün yeğeni.

Levent Baluken: İnşaat Mühendisi. AKP İl Başkan Yardımcısı Diyap Bazencir'in yeğeni.

Sevilay Arıkan: Çevre Mühendisi. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın yeğeni.

Ülkemizde genç işsizlerin sayısının hayli yüksek olduğu biliniyor. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 'İlimiz küçük. İşe aldığımız aynı kişi AKP'linin de, CHP'linin de, HDP'linin de, MHP'linin de akrabası olabiliyor. Geçen hafta alımları yaptık. Ama hemen ardından söylentiler çıkmaya başladı. En doğru seçimi yaptığıma inanıyorum' diyor.

Mustafa Kurban, ilindeki yolsuzluklarla mücadele ettiği için başına gelmedik kalmadı. O yolsuzluklardan biri de, “Milletin anasının” diye başlayan konudur. İş adamı, Bingöl tren yoluyla ilgili olarak o sözü söylemişti. Mustafa Kurban'a, belediyeye alınan torpillileri sorduğumda, doğru olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Bingöl'de 5 yıl belediye başkan yardımcılığı, 17 yıl SHP-CHP il başkanlığı, iki yıl CHP Parti Meclisi Üyeliği yaptım. Bingöl belediyesine hiçbir yakınımı işe almadım. Belediye çalışanları ve Bingöl kamuoyu canlı şahidimizdir. Şimdi, belediyeye AKP'li yakını olmayanların işe girmesi mümkün değil.”

Peki, bu torpil listesinde yer alanları yazmayalım mı?

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Ne olmuştu?

Sözcü gazetesinin Ankara Temsilcisi ve yazarı Saygı Öztürk, daha önce de “Trabzon böyle bir yükseliş görmedi” başlıklı bir haber kaleme almış, “Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı” bilgilerinin yer aldığı haberde Ayvazoğlu’nun kariyerindeki yükselişe dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haber nedeniyle Saygı Öztürk'e yönelik, 'Namus düşmanı', 'haysiyet cellatı' ifadelerini kullanmıştı.