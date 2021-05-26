Sözcü yazarı Öztürk: Belki, şu anda eleştiriliyorlar ama o yayınlarda meslektaşlarımızın daha fazla bir şey söylemeleri de mümkün olmuyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı HaberTürk yayına ilişkin olarak, "Belki, şu anda eleştiriliyorlar ama o yayınlarda meslektaşlarımızın daha fazla bir şey söylemeleri de mümkün olmuyor." yorumunu yaptı.

Öztürk yazısında, "Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğü'nde ‘Açık ve Net' programına İçişleri Bakanı katıldı. Meslektaşlarımız Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy soru yöneltmeye çalıştılar. Şunu da kabul edelim, Bakan bazı konulara açıklık getirdi. Devletin elindeki bilgileri yorumlarla ve kendi bakış açısıyla sergiledi. Şunu da öğrendik, ülkemiz uyuşturucu bataklığına sürüklenmiş. Terörle mücadele sanki sadece İçişleri Bakanlığı'nın tek başına başarısıymış gibi gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sadece bu yıl içinde 58 şehit vermesi de, sınır ötesindeki çabalar da yok sayıldı. Yargıya da ağır eleştirilerde bulundu." görüşünü savundu.

Öztürk şu düşünceleri dile getirdi:

"Bakan, meslektaşlarımızın sorularına cevap vermek yerine, söylemek istediklerini nefes almadan, arkadaşlarımızın araya girmesine fırsat vermeden anlattı. Tüm bunlara rağmen meslektaşlarımız sorulması gereken her şeyi de sorma çabası içinde oldular. Belki, şu anda eleştiriliyorlar ama o yayınlarda meslektaşlarımızın daha fazla bir şey söylemeleri de mümkün olmuyor. Bakan, öyle bir hava verdi ki, kendisinden önce görev yapanların hizmetlerini yok saydı. Konuşanları eleştirdi. Hatta, şimdi ne yapması gerektiğini bile söyledi. Devlet hizmetini madalyalarıyla taçlandırmış olanların bakanın aklına ihtiyacı var mı?"