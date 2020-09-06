Sözcü yazarı Öztürk: Bazı siyasetçilerin konuşmalarında “idam” demeleri idamın getirileceği anlamına gelmesin

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı idam tartışmalarına yönelik, "Bazı siyasetçilerin konuşmalarında “idam” demeleri idamın getirileceği anlamına gelmesin" düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Çünkü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 ve 12'nci protokolleri 2004 yılında Türkiye tarafından kabul edilmiş, kendisine verilen talimat gereği Büyükelçi Numan Hazar tarafından da imzalanmıştı. Avrupa Konseyi'ne üye olmak için idam cezasının o ülkede kaldırılmış olması da bir koşul olarak kabul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından idam cezası mutlaka gündeme alınmalıdır' dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da 'Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatinde olduğunu' belirtti. Bunun için Anayasa değişikliği gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yine idam cezası gündeme getirilmişti. Bir zamanlar Abdullah Öcalan hakkında idam cezası verilmesine rağmen, bunun infazı gerçekleştirilememiş ve siyasi malzeme olarak miting meydanlarının konusu olmuştu. Yeni idam cezaları yerine ağırlaştırılmış hapis cezaları ne güne duruyor? C. Savcısı sessiz sedasız dört dörtlük bir çalışma yapmış. Sahte şeyh tutuklandı. Bakalım, kaç ay sonra tahliye edilecek?" ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Avrupa Birliği'ne girmenin önkoşullarından birisi idam cezasının kaldırılmasıydı. Avrupa Birliği'ne girmek için ilk yıllarda önemli adımlar atan, yasal düzenlemeler yapan Erdoğan, idam gündeme gelince, “Önüme gelirse imzalarım” diyor. Öyle bir düzenlemenin önüne gelmeyeceğini en iyi bilen isim de Cumhurbaşkanıdır.

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