Sözcü yazarı Özdil: Soylu istifa etmeyi bile beceremedi

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından yeniden göreve dönmesini bugünkü köşesine taşıdı. Son 17 senedir 'devlet adamı' eksiği olduğunu belirten Özdil, "Kendisi sokağa çıkamaz hale geldi, istifa etti, istifa etmeyi bile beceremedi. AKP'nin hangi İçişleri Bakanı düzgündü ki, bu düzgün olsun?" düşüncesini dile getirdi.

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Özdil, "Süleyman Soylu İçişleri Bakanı yapıldı, 'AKP hükûmetinin paçalarından yolsuzluk akıyor, Tayyip Erdoğan kendisini padişah olarak görüyor, bu hükûmete zıkkımın kökünü göstereceğim, Tayyip Erdoğan'ın altı ayda hurdasını çıkarırım' diyordu. AKP'ye geçti, İçişleri Bakanı yapıldı, kumpas davaları sırasında FETÖ'cülere yönelik suçlamalar yapıldığında adeta isyan ediyordu, 'Cemaate yönelik suçlamalar senaryodur, derin devlet harekete geçti, cemaati döverek, cemaate saldırarak Türkiye'nin değişim yönünü etkilemeye çalışıyorlar' diyordu. FETÖ ile mücadelenin başına getirildi, Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a adeta savaş açtı, hakaret etti, virüs salgınında CHP'li belediyelerin yardım hesaplarını bloke etti, en son 'Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla' diyerek sokağa çıkma yasağı ilan etti, iki saatte iki aylık virüs bulaşmasına sebep oldu, kendisi sokağa çıkamaz hale geldi, istifa etti, istifa etmeyi bile beceremedi." görüşünü savundu.

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