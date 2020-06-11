Sözcü yazarı Özdil:  Ortalığın neden gene Yüksek Askerî Şûra'dan hemen önce tozduman olduğunu merak etmek gerekiyor!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gözaltına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın 2011 yılında tutuklandığını hatırlatarak, " 2011'e bak. 2020'yi oku. Şablon, aynı şablon." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Aslında kabak gibi görülüyor. Ortalığın neden gene Yüksek Askerî Şûra'dan hemen önce tozduman olduğunu merak etmek gerekiyor!" görüşünü savundu.

2011 yaşanan gelişmelere değinen Özdil, "Hizbullahçıları sokağa saldılar. İnsanlık Anıtı'nı yıktılar. Arap Baharı patladı… Tunus'u 23 yıldır demir yumrukla yöneten hırsız diktatör Zeynel Abidin bin Ali, Suudi Arabistan'a kaçtı. Mısır patladı… Bizim hükümet, şeriatçı ihvancıların tarafını tuttu, Mübarek'i sırtından hançerledi. Halbuki o Mübarek, hep Türkiye'nin yanındaydı, Apo'nun Suriye'den çıkarılmasında arabuluculuk yapmıştı, Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası almıştı. Mısır'da ordu yönetime el koydu, aynı gün, Türkiye'de orduya el kondu… 163 subay Balyoz'dan tutuklandı. Hakimler zart diye değiştirilmiş, subaylar zurt diye tutuklanmışt. Askerler hapse tıkıldı, polisler askerlikten kurtuldu. Asrın liderimiz 'Yırttınız' dedi, emniyet genel müdürü teşekküre geldi, Osmanlı tuğralı 1903 yapımı tabanca ve polis rozeti hediye etti. Aynı gün… Ergenekon'dan tutuklanan teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin cep telefonuna polisler tarafından dinci terör örgütü üyesine ait numaraların yüklendiği ortaya çıktı. Hangi polislerin yaptığı bile belliydi. 'Sehven' denildi. Sehven denildi ama, bu korkunç iftira 'delil' kabul edildi. Teğmeni 32 ay 'sehven' yatırdılar!" ifadesini kullandı.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

Soner Yalçın tutuklandı. Barış Terkoğlu tutuklandı. Barış Pehlivan tutuklandı. Libya patladı… Sayın hükümetimiz, Kaddafi'yi de sırtından hançerledi, “haçlı seferi”nde görev üstlendi, savaş gemileri gönderdi, savaş uçakları gönderdi, Kaddafi'nin linç edilerek öldürülmesinde ve Libya'nın bugünkü feci duruma gelmesinde bizzat aktif rol oynadı. Nedim Şener tutuklandı.