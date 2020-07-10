Sözcü yazarı Özdil: Kayıhan Pala koskoca profesör olmuş ama hâlâ bu memlekette gerçekleri anlatarak, halkı uyarmanın suç olduğunu öğrenememiş!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Uludağ Üniversitesi, Covid-19 pandemisini yakından takip eden ve TTB’nin oluşturduğu izleme grubunda da yer alan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında 'halkı paniğe sevk etmek' ve 'halkı yanlış bilgilendirmek' suçlamasıyla soruşturma açılmasına ilişkin, "Kayıhan Pala koskoca profesör olmuş ama hâlâ bu memlekette gerçekleri anlatarak, halkı uyarmanın suç olduğunu öğrenememiş!" yorumunu yaptı.

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Özdil, "Doğrusunu isterseniz, ben de kınıyorum kendisini, ayıplıyorum. Koskoca profesör olmuş ama… Hâlâ bu memlekette gerçekleri anlatarak, halkı uyarmanın suç olduğunu öğrenememiş! Profesör Kayıhan Pala hakkında suç duyurusunda bulunan kim mesela? Vali.Halk sağlığını vali mi daha iyi bilir, yoksa tıp profesörü mü? Elbette vali bilir. E afedersiniz hocam ama, imam hatipli vali varken, siz hangi bilgi birikiminizle halk sağlığı üzerine fikir beyan ediyorsunuz ki?" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Bana ne birader demek varken, insanlar pisi pisine ölmesin diye mücadele ettiği için, kariyeri hakkında soruşturma açılmayı hakediyor Profesör Kayıhan Pala… Gerçek vaka sayılarını filan kurcalayacağına, sağlık bakanımızın tombul parmaklarına kurban olayım, ne kadar da şeffaf bilgi veriyor, süreci ne kadar da başarılı yönetiyor demeliydi. Yeminine sadık bir biliminsanı olmak yerine, cüzdanına sadık, ikiyüzlü, eyyamcı, kaypak olmalıydı. Hiç tanımadığı insanların canını düşüneceğine, kendi ikbalini düşünmeliydi, salgını kontrol altına aldık, oldu da bitti maşallah, dünya bizim hastanelerimize imrenerek bakıyor demeliydi, buna benzer sorumluluk sahibi (!) açıklamaları karşılığında dekanlık kovalamalıydı, rektör bile olabilirdi." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Uludağ Üniversitesi, Covid-19 pandemisini yakından takip eden ve TTB’nin oluşturduğu izleme grubunda da yer alan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr.Kayıhan Pala hakkında soruşturma başlattı. Bursa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün Pala’yı ihbar ettiği, savcılığın soruşturmasında ‘görevsizlik’ kararı verilmesinin ardından üniversite tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında soruşturma açtı. Bursa Valiliği’nin ihbarının ardından açılan soruşturmada Pala, “halkı yanlış bilgilendirmek” ve “paniğe yönlendirmek”le suçlandı.