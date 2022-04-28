Sözcü yazarı Özdil: Kavala'ya müebbet verdiniz ama halkın vicdanında çoktan ilelebete mahkum edildiniz

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gezi davasında yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala davasına köşesinde değindi. Özdil, Kavala davasına ilişkin yazısında şunları söyledi:

"Osman Kavala. Tutukladılar.

Asrın liderimiz “hukuka saygı duymak lazım” dedi. Beraat etti.

Asrın liderimiz “bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar” dedi. Beraat kararı veren üç hakim hakkında derhal soruşturma başlatıldı. Yine tutukladılar. Asrın liderimiz “hukuka saygı duymak lazım” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Osman Kavala'nın hukuki hakları ihlal edildi, derhal serbest bırakılmalı” dedi. Kendisinin özgürlüğü için üç defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran asrın liderimiz “bizi bağlamaz” dedi.

Akp'den milletvekili aday adayı olan avukatı, hakim yaptılar, Osman Kavala'nın davasına hakim olarak atadılar.

Müebbet verdiler. Hukuksuzluk sonundan ibaret değil… Başından sonuna hukuksuz.

Osman Kavala'ya müebbet verdiniz ama, halkın vicdanındaki mahkemede çoktaaan ilelebet'e mahkum edildiniz.

İlelebet bu yaptıklarınızla anılacaksınız.

İlelebet."

Yazının tamamı için tıklayın