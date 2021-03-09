Sözcü yazarı Özdil: Kabak yine Hakan Atilla'nın başına patladı, başkaları kurtulsun diye harcandı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul’dan istifa etmesine ilişkin olarak, “Kabak yine Hakan Atilla'nın başına patladı, başkaları kurtulsun diye harcandı” yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, “Rıza Sarraf yırttı. Bakanlar yırttı. Ayakkabı kutusu yırttı. Kabak, Hakan Atilla'nın başına patladı. ABD'de tutuklandı. 28 ay hapis yattı. Serbest bırakılınca VIP salonundan yurda giriş yaptı.- Borsa İstanbul'un genel müdürü yapıldı. Ama… Tam rahata erdi sanılırken, şak diye istifa ettirildi. Amerikan, İngiliz, Alman basınının yazdıklarına göre, 'ABD'de mayıs ayında Halkbank davası başlayacak, vaziyet pek iyi görünmüyor, Biden yönetimine şirin görünmek için kurban verildi.' Kabak yine Hakan Atilla'nın başına patladı yani.Başkaları kurtulsun diye harcandı gitti." Özellikle gençlerimize tekrar tekrar hatırlatmak gerekir ki… Hayat dediğin ibrettir, biat etmek veya itiraz etmek arasındaki tercihtir. Ay sonunu zor getirirsin belki ama, önemli olan filmin sonunu nasıl getireceğindir." düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yatmasının ardından Türkiye'ye döner dönmez Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın istifa ettiği açıklandı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifasının yönetim kurulu kararıyla kabul edildiği belirtildi.

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