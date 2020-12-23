Sözcü yazarı Özdil, Erdoğan'ın açtığı hakaret davalarını yazdı: Hakarete fiyat biçilmesi zaten tuhaf ama, hakaret tarifesi daha da tuhaf değil mi?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı hakaret davalarında farklı tazminatlar istediklerini belirterek, "Hakarete fiyat biçilmesi zaten tuhaf ama, hakaret tarifesi daha da tuhaf değil mi?" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Asrın liderimiz, habire tazminat davası açıyor, bana hakaret ettiler diyerek para istiyor… En son 'diktatör bozuntusu' diyen Özgür Özel'e dava açtı, 250 bin lira talep etti.Hakarete fiyat biçilmesi zaten tuhaf ama, hakaret tarifesi daha da tuhaf değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu mesela, 'Hırsızdan başbakan olmaz' dedi. Asrın liderimiz dava açtı, 200 bin lira istedi. Selahattin Demirtaş 'hırsızdan halife olmaz' dedi. Asrın liderimiz dava açtı, 50 bin lira istedi. CHP'ye dört kat pahalıyken, HDP'ye niye böyle ucuza geliyor? Maliyetleri mi farklı?" görüşünü savundu.

Özdil, "Deniz Baykal tek kelimeyle 'maganda' dediğinde, 100 bin lira istemişti… Devlet Bahçeli uzuuun bir listeyle 'Erdoğan yalandır, aldatmadır, komplodur, tuzaktır, ihanettir, sen Pensilvanya'nın eski sevdalısı, Washington'ın daimi tutsağı, Kandil'in havarisi, Ermeni hısımı, Türklüğün düşmanısın, be hey ahlak bilmez' dediğinde, gene 100 bin lira istedi. Peki, Özgür Özel'den niye 250 bin lira istendi? Diktatör bozuntusu'nun faturası 100 bin lira değil miydi? Partinin genel başkanı söylediğinde bile 2.5 kat ucuzken, grup başkanvekili söylediğinde niye böyle pahalı abi?" ifadesini kullandı.