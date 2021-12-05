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Ekonomi

Sözcü yazarı Özdil: Doları patlatan Türkiye, ihracat hamlesi palavrasıyla “köle pazarı” haline getiriliyor

Bangladeşli işçi bile, artık, Türkiye'deki Suriyelinin yanında pahalı kalıyor"

05 Aralık 2021 08:18

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Bangladeşli işçi bile, artık, Türkiye'deki Suriyelinin yanında pahalı kalıyor. Doları patlatan Türkiye, ihracat hamlesi palavrasıyla 'köle pazarı' haline getiriliyor." görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "Türkiye'de 10 yıl önce asgari ücret 395 dolarken, Çin'de 120 dolardı.Bugün Türkiye'de asgari ücret 210 dolar, Çin'de 450 doları geçti.Tabii bu asgari ücret Türk vatandaşları için geçerli…Türkiye'deki kaçak Suriyeliler, Türk işçisinin yarı fiyatına çalışıyor. Türkiye'deki Suriyeli, Çin'deki işçinin beşte birine maloluyor. Bangladeşli işçi bile, artık, Türkiye'deki Suriyelinin yanında pahalı kalıyor. Doları patlatan Türkiye, ihracat hamlesi palavrasıyla “köle pazarı” haline getiriliyor." ifadesini kullandı. 

Sözcü yazarıYılmaz ÖzdilBangladeşSuriyeliTürkiyeasgari ücretihracathamle
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