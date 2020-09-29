Sözcü yazarı Özdil’den “Azerbaycan- Ermenistan” yorumu: Bu iş kınamayla olsaydı Türkiye rakipsiz ‘süper güç’ olurdu!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Azerbaycan - Ermenistan hattındaki çatışmaya ilişkin olarak Türkiye'nin 'yine' kınama mesajı yayımladığını yazdı. Özdil, "Bu iş kınamayla olsaydı Türkiye rakipsiz ‘süper güç’ olurdu!" görüşünü savundu.

Özdil, "Ermenistan ordusu Azerbaycan köylerine yine saldırdı. Hadi bakalım, aynı terane gene başladı. Asrın liderimiz, Ermenistan'ın saldırısına çok sert tepki gösterdi, 'şiddetle kınıyoruz' dedi. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ermenistan'ın saldırısının 'kabul edilemez' olduğunu belirterek 'şiddetle kınıyorum' dedi. Dışişleri Bakanımız ve Millî Savunma Bakanımız, Ermenistan'a ayrı ayrı çok sert tepki gösterdiler, alçak saldırının kesinlikle 'kabul edilemez' olduğunu belirterek 'şiddetle kınıyoruz' dediler. AKP Sözcüsü 'şiddetle kınıyoruz' derken, AKP Genel Başkanvekili 'şiddetle kınıyorum' dedi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ise çok sert tepki göstererek 'şiddetle kınıyoruz' dedi." ifadesini kullandı.

Özdil, "Canım Azerbaycan… Arkasına Rusya'yı alan Ermenistan maazallah Bakü'ye kadar gelse, biz hâlâ 'kabul edilmez” bulur, “şiddetle kınarız' haberiniz olsun." ifadesini kullandı.

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