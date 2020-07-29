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Sözcü yazarı Özdil: Bunların halifeye özenmesi, halifeye hakaret birader!

"Hilafet milafet zaten artık mümkün değil"

29 Temmuz 2020 08:19

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapılmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin, "Bunların halifeye özenmesi, halifeye hakaret birader!" yorumunu yaptı. 

Özdil, "Abdülmecid efendi. Son halifeydi. Topkapı Sarayı'nın kutsal emanetler dairesinde halifeliği devralırken, tarihte ilk kez Arapça yerine Türkçe dua edildi. Halife olarak ilk cuma namazına Fatih Camisi'ne gitti, tarihte ilk kez Türkçe hutbe okundu. O hutbede, İslam aleminin artık 'cehaletle savaşması gerektiği' anlatıldı." ifadesini kullandı. 

Özdil, "Son halifenin babası Abdülaziz, hem padişah, hem halifeydi. Babası da kendisi gibi müzisyendi, piyano çalardı, vals besteledi, operaya meraklıydı, Londra'da Viyana'da Paris'te kraliyet galalarında ağırlanırdı, izlesinler öğrensinler diye şehzadelerini de yanında götürürdü, Wagner'in opera binasına maddi yardımda bulunmuştu, Beyoğlu'ndaki Naum Tiyatrosu'na giderdi, sanatçılara ihsanlarda bulunurdu. Babası da kendisi gibi ressamdı, kendi heykelini yaptıran ilk ve tek padişahtı. Son halife Abdülmecid efendinin resim konusunda en büyük destekçisi, amcasının oğlu, hem padişah hem halife, Abdülhamid'ti.Sanat çalışmalarını orada rahat rahat yürütebilmesi için, bizzat Abdülhamid tarafından Üsküdar'da av köşkü hediye edilmişti. E şimdi bakıyoruz… Ayasofya'nın camiye dönüşmesiyle havaya giren Hacivat kılıklı bi takım zırcahil arkadaşlar 'hilafet ilan edilsin' filan diyor." düşüncesini dile getirdi. 

Özdil, "Hilafet milafet zaten artık mümkün değil ama… Bunların halifeye özenmesi, halifeye hakaret birader!" görüşünü savundu. 

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Ne olmuştu?

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı.

Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet çağrısı' yaptı. Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan sayısını Abdurrahman Dilipak yorum yapmadan paylaştı. Derginin kapağında, "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" sözlerine yer verildi.

27 Temmuz tarihli sayısının kapağında, "Hilafet için toparlanın" ifadesi taşınan Gerçek Hayat adlı derginin Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, "Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provakasyon sayılıyor?" dedi.

TIKLAYIN | 'Hilafet çağrısı' yapan derginin Genel Yayın Yönetmeni: Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provokasyon sayılıyor?

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