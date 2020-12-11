Sözcü yazarı Özdil: Bedelli mebuslara madalya verilmeli

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bedelli askerlik yapan AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in, maaş ve sigortalarının yatırıldığını belirterek, "Bu sayın milletvekillerimize 'bedeli mukabili' kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası verilmesini teklif ediyorum!" görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "Yasaya göre, bedelli olarak askere gidenlerin ücretsiz izinli sayılmaları gerekiyor, ama TBMM bu üç bedelli arkadaşın hem milletvekili maaşlarını yatırmış, hem sigortalarını yatırmış. 'Gazi' TBMM'yi tebrik ediyorum. Tıpkı yukardaki örnekleri gibi, hem mecliste hem cephede görev yapan bu sayın milletvekillerimize 'bedeli mukabili' kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası verilmesini teklif ediyorum!" ifadesini kullandı.