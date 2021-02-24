Sözcü yazarı Özdil: AKP kongrelerinin yapıldığı şehirlerde çok ciddi vaka artışı görülüyor, acaba mutasyon mu var?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, AKP kongrelerinin yapıldığı şehirlerde ciddi Koronavirüs vaka artışı olduğunu belirterek, " Acaba mutasyon mu var?" diye sordu.

Özdil yazısında, "AKP kongresinde kapalı spor salonlarında 'tıklım tıklım' oturursan, bizzat asrın liderimiz tarafından tebrik ediliyorsun, teşekkür ediliyorsun, ama, kafede tek başına oturup kahve içersen, bilim kurulunun maske/mesafe/hijyen kuralını ihlal etmiş oluyorsun. Rize kongresinde Ulaştırma Bakanı'na seslenerek, Karadeniz şivesiyle tribünleri kahkahaya boğan asrın liderimiz ne diyor? 'Maskeni çıkar, sesini duyamayrum.' Aynı maskeyi sokakta indirirsen, 900 lira ceza kesiyorlar." ifadesini kullandı.

Özdil şunları kaydetti:

"Duygularımızı rahatça paylaşabileceğimiz günler için cenazede 30 kişiyi geçmiyoruz” diyen, sonra gidip “tıklım tıklım” cenaze törenine bizzat katılan sağlık bakanını Nobel'e aday gösteriyorlardı. Halbuki, bu rol kabiliyetiyle Oscar'a aday gösterilmesi daha doğru değil mi? Ve hâlâ merak ediliyor… AKP kongrelerinin yapıldığı şehirlerde çok ciddi vaka artışı görülüyor, acaba mutasyon mu var? Bence AKP kongreleriyle filan alakası yoktur. Siz en iyisi Bilim Kurulu'na saksının toprağından numune gönderin, tahlil etsinler!"