Sözcü yazarı Özdil: AKP'den önce insan değildik, nihayet oluyoruz

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin olarak, "AKP'den önce insan değildik. Nihayet oluyoruz. Çünkü AKP, artık insan olabilmek için yeteri kadar olgunlaştığımıza karar verdi, haklarımızı teslim etmek üzere eylem planı hazırladı." görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "E tabii, tomografi getir, buzdolabı getir, ağaç dik filan, bunca yokluğu tamamlayabilmek 19 yılımızı aldı, insan olabilmemize anca sıra geldi. Eylem planı iki yılda hayata geçirilecek şekilde planlandı. Sıkın dişinizi. Hayırlısıyla en geç iki yıl sonra insanız gari." ifadesini kullandı.