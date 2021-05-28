Sözcü yazarı Necati Doğru: Tayyip Erdoğan bitti

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, iktidardan örnekler vererek, "Tayyip Erdoğan bitti" düşüncesini savundu.

Doğru, "İslamcı karşı devrim çocuklarını yemeye başladı ve Davutoğlu bunu görüyor. Halkın büyük çoğunluğu da olanı biteni dikkatle izliyor. Türkiye “Atatürk'ü yeniden keşfetti ve onun gösterdiği ileri medeniyet (ileri laik demokrasi, tam bağımsızlık, bölünmez bütünlük) hedefine yeniden daha bilinçli sarıldığı” için Davutoğlu da yaptığı hatayı onarmayı bir aydın namusu saydı. Tayyip Erdoğan bitti. Ona gençler inanmıyor. İmanlı insanlar inanmıştı! Onlar da artık inanmıyor" görüşünü dile getirdi.

Doğru, "Tayyip Erdoğan, zamanı terse akıtmak istedi. Tutturamadı. Kadrosu birbirini yemeye başladı. Zaman terse akmadı. Tayyip Erdoğan bitti. Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Mumcular Mahallesi'nde yaşayan ve önce MHP'den iki dönem ve ardından AKP'den bir dönem Mumcular Belediye Başkanlığı yapan evli ve üç çocuk babası 51 yaşındaki Kazım Avcı, dün 'Benim için AK Parti artık AK değildir' diyerek partisinden istifa etti. Yeni bir tarih yazılıyor" ifadelerini kullandı.

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