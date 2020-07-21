Sözcü yazarı Muratoğlu: Yoğurdu bol gelen Merkez Bankası müdahaleye devam edecek

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Kamu da döviz bitti, Merkez Bankası 27 milyar dolar eksi rezervde… Ne yaptılar? Mecbur kaldılar, bankalara uygulanan munzam karşılıklarını artırdılar. Az buz da değil 300 baz puan… Bunun anlamı bankaya yatırdığınız 1000 doların 220 doları Merkez Bankası'nın kasasına girecek. Yoğurdu bol gelen Merkez Bankası oradan müdahaleye devam edecek!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Normal şartlarda ya aşağıya ya da yukarıya biraz olsun hareketlenmesi gerekir. Yok nerede… Tam olarak ölmüş adam nabzı görüntüsü veriyor. Finansal piyasalarda böyle bir grafik için ciddi bir müdahale gerekiyor. Aksi takdirde ya sabit kur rejimi, ya da serbest piyasanın olmaması anlamına geliyor. Sabit kur rejiminde değiliz. Zira serbest piyasa da değil bu… Sermaye kısıtlamaları zaten piyasanın serbestisini almıştı, elimizde bu ucube kaldı!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Nitekim ne Merkez Bankası'nın ne de kamu bankalarının elinde sabit kur rejimi uygulayacak döviz rezervi var! Hepsini doları tutmaya harcadılar. Elimizdeki diğer ihtimal müdahale edilen serbest tavuk gibi kümeste gezen bir piyasa… Sözde serbest özde dizginlenen herkesin bildiği fakat araştırma raporlarının dile getirmediği bir döviz kuru…" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Ufaktan teknik bir kısma girelim. Bankaların alabileceği açık pozisyon yani döviz borçluluğu özkaynaklarının yüzde 20'si ile sınırlıdır…Ancak baktığımızda şu anda kamu mevduat bankaları yüzde 24 seviyesinde… Acilen döviz alıp pozisyon kapatmazlarsa BDDK başlar uyarmaya… Arkasından ceza…Kesebilir mi? Tabii ki kesemez! Sizce bu dövizi yönetim kurulunda olan güreşçi ya da RTÜK Başkanı'nın bilgisi dahilinde mi sattılar? Ne alakası var? Emir büyük yerden gelince gıklarını çıkartamazlar" ifadesini kullandı.

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