Sözcü yazarı Muratoğlu: Ülkenin aristokratı, işçi ve kölelere açıklama yapıyor sanki

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse" açıklamasını değerlendirdi. Muratoğlu, "Ülkenin aristokratı, işçi ve kölelere açıklama yapıyor sanki… Bildiğin kast sistemi… Bu bakış açısı bana ciddi anlamda sorunlu geldi." ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, "Asgari ücretle aile geçindirmek zorunda olan ülkenin yarısına sanki bu durum kendi seçimleriymiş gibi muamele yapmak da ayrı bir kafa" diyerek yazısında şunları kaydetti:

"Keyfine bak paşam… Nedir yani? Önce Çin modeli uygularsın, tutmazsa Kore modelini denersin. Bunun İskandinav modeli var, Japon Modeli var… Ortaya karışık bir şey çıkartırsın. Millet en fazla maaşını kaybeder. Senin üzülmene değer mi?

Halka o kadar yukardan bakıyorlar ki halka hizmet için orada olduklarının farkında bile değiller"