Sözcü yazarı Muratoğlu: Üç vakte kadar faiz indirimine gidileceği aşikar, zira zamanlamayı ayarlayamazsa “dolar” köpürüp fena taşar

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından açıkladığı ilk faiz kararını değerlendirdiği yazısında, “Gerekirse finansal sıkılaştırma yapılabilir” ibaresinin metinden çıkarılmasına dikkati çekti. Muratoğlu, “Üç vakte kadar faiz indirimine gidileceği aşikar… Zira zamanlamayı ayarlayamazsa 'dolar' köpürüp fena taşar” görüşünü ifade etti.

“Düşündüğü gibi davranırsa faizleri daha da hızlı düşürme çabasına girecektir. Bunun anlamı açık… Döviz kurları yeni rekorlara yönelecektir” diyen Muratoğlu yazısında ayrıca şunları kaydetti:

“Ekonominin durumunu anlamak için nereye bakacaksın? Dolara… Bunu onlar bilmiyor mu? Yerel seçimler öncesi algı oluşturmak adına 25 milyar dolar sattılar… Bir kere o kapıyı aralarsan arkası gelir… Her yükseldiğine kamu bankaları girdi devreye… Pare pare 70 milyar dolar da eridi o devrede… Para nereden geldi? Merkez Bankası hesaplarına geçti satsın diye…

Hani geçen yaz 2 ay boyunca 6.85'e çıpa atmıştı… İşte orada da bir 30 milyar dolar satıldı… Topla 125 milyar dolar… Aslında çok daha fazlası var… Kimin operasyonu getirdi bizi bu günlere? Onu da bir anlatsalar!”

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