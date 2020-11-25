Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye reform yapabilme kabiliyetini yitirmiş bir ülke, sorunu yaratanlar çözüm olamazlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, iktidardan gelen hukuk ve ekonomi reformu açıklamalarına ilişkin olarak, "Türkiye reform yapabilme kabiliyetini yitirmiş bir ülkedir. Sorunu yaratanlar çözüm olamazlar." yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Bırakın reformu… En basit örnek; Osman Kavala'nın tutukluluk hali… Batı dünyası için Türkiye'deki adaletin temsili… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutukluluğunun siyasi sebeplerle olduğu ve derhal serbest bırakılmasına hükmetti… Hukukçuların yorumlarına göre kendisi suçlu değil rehineydi…Tutukluluğu sürdüğü sürece kimseye anlatamazsın reform yapmaya niyetin olduğunu… Vicdanı el vermedi , Bülent Arınç partiyi terk etti bu uğurda… AKP bırakmak istese, küçük ortağı MHP karşı… Başkanı 'tutuklu kalmalıdır' deyip işi bağladı… Ben mahkeme karar verir sanıyordum, meğer çoktan alınmış kararı!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında, "Her kararın bir faturası var dünyada… Bu faturayı ödeyebilecek gücün var mı? Sorun orada! Kanaatime göre böyle bir ekonomiyle üç vakte serbest bırakılacak Kavala… Peki, sonrasında Bahçeli ne diyecek acaba?" ifadesini kullandı.