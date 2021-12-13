Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye kalıcı fakirleşmeye adım attı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, ekonomide yaşanan krizin önceki krizlerden çok farklı olduğu yorumunu yaparak "En kötüsü geride kalmadı. Türkiye kalıcı fakirleşmeye adım attı" ifadelerini kullandı. Muratoğlu gelinen noktada bilindik yöntemlerin ve para politikasının çözüm olmayacağına işaret ederek şöyle dedi:

"Normalde ne yaparsın? Dolar çok hızlı yükselince bir sorun vardır. Durdurmak için faizi artırırsın. Neden? Yüksek getirili Türk Lirası'na geçmek avantajlı olur. Kazancı gören yurtdışından bile para getirir. Dolar düşer. Sermaye bollaşır. Faizler kendiliğinden geriler.

Peki, faizleri fiktif olarak düşük tuttun, piyasayı paraya boğdun… Ne olur? Parayı bulan dövize koşar. İthal ettiğin her malın fiyatı artar. Enflasyon fırlar.

Aynı hesabı bu sefer faiz üzerinden değil cari fazla üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Hesaplarına göre yurtdışına fazla mal satıp ülkeye yüksek miktarda döviz sokacaklar.

İyi de bugünkü şartlarda cari açık senin kontrol edebildiğin bir aparat değil… Türk Lirası değer kazanınca tekrar ithalat başlar, ihraç mallarının fiyatları artar. Bir süre idare edersin. Kısır döngüye girersin."

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