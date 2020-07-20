Sözcü yazarı Muratoğlu: Türk malı otomobilin yurtdışı satış fiyatı, Türkiye'de satılanın yarısı olacak, kâr edemez bu fabrika!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin otomobil üretme kararının yanlış olduğunu savundu. Muratoğlu, "Türk malı otomobilin yurtdışı satış fiyatı, Türkiye'de satılanın yarısı olacak, kâr edemez bu fabrika!" değerlendirmesinde bulundu.

Muratoğlu, "Hâlihazırda Türkiye'de Fiat, Renault, Toyota ve Ford üretim yapan markalar… Peugeot, Citroen, Hyundai, Honda, Isuzu ve Opel'in bazı modelleri de Türkiye'de üretiliyor. Yerli ve millî diyeceksek emin olun bazıları TOGG'dan daha çok yerli malzeme kullanıyorlar. Bizimkinin dışı İtalyan içi Alman… Hatta Almanlar ofis açtı fabrikanın yanında…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Gidip de betona gömeceklerine otomobil üretsinler hiç değilse… İyi de mantık hatası var sistemde. Adamlar uzaya araba gönderdi, biz araba vergilerini uzaya çıkarttık! Hâlihazırda devlet üretim bile yapmadan üreticinin kazandığı paradan fazlasını vergi olarak kasasına koyuyor. Yurtdışına pazarlasa, o fiyata insanlar Mercedes alırlar. Türk malı araba ile mi uğraşacak? Yani Türk malı otomobilin yurtdışı satış fiyatı, Türkiye'de satılanın yarısı olacak!" ifadesini kullandı.

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