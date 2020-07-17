Sözcü yazarı Muratoğlu: TRT komple kapatılsın, para boşa akmasın; zerre faydası yok ülkeye

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, TRT bütçesinin yüzde 90'ının vergileriden oluştuğunu hatırlatarak, "TRT komple kapatılsın, para boşa akmasın" önerisinde bulundu. Muratoğlu, "Zerre faydası yok ülkeye" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Türkiye'nin en büyük sorunu ne? İşsizlik! Beğenmediğiniz TRT sırf bu yara kapansın diye 3 bin 149 kişiyi sınavsız olarak işe aldı. Çalışan sayısını 8 bin 452'ye çıkardı!Daha önce neydi öyle? Gidip 380 kişilik kadro için 8 ayrı branşta yazılı sınav açtı. Birinci olanlar arasında partiye yakın kimse çıkmadı. TRT de hiçbirini kurumda işe almadı! Anlayacağın 'sınav' dediğin gereksiz zaman kaybı… Onların yerine ne kadar partili varsa, eşi, dostu, kızı, oğlu, görümcesi, damadı işi kaptı! Sınava gerek kalmadı kurum bir rahatladı." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Bak Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olan İbrahim Eren'e… Çalıştı, didindi 37 yaşında TRT Genel Müdürü oldu. Kendisi genel müdür olduğundan beri kurum tek bir faaliyet raporu yayımlanmadı! Ne 2017, ne 2018, ne 2019… Şirketin nereye ne kadar para harcadığı 'ticari sır' olarak kaldı! Kim bilir kimler 'dış yapım' adı altında ne kadar cukkaladı! TRT'nin harcadığı para kendi reklam gelirleri mi? Sizce reklam yeter mi? İster izle, istersen izleme… Elektrik kullanırken, otomobil, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar veya duşakabin alırken… Para çıkacak o cepten! TRT'ye verilecek kanunen… Bu TRT bütçesinin yüzde 90'ını oluşturuyor. Yanlış anlamayın, TRT payı alınmasın, bandroller kaldırılsın demiyorum. Vatana millete iyilik yapılsın, TRT komple kapatılsın, para boşa akmasın diyorum. Zerre faydası yok ülkeye…" ifadesini kullandı.

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