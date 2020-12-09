Sözcü yazarı Muratoğlu: Şirketleri de işe katarsak tüm kesimlerin bankalara kredi borcu toplamda 3.5 trilyon lira! 

Sözcü gazetesi yazarı Sözcü gazetesi yazarı, BDDK'nın Covid-19 tedbirlerini 6 ay daha uzatma kararına ilişkin olarak, " Şirketleri de işe katarsak tüm kesimlerin bankalara kredi borcu toplamda 3.5 trilyon lira! Bu durumda kağıt üzerinde ne şirketler batıyor ne krediler…" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Şirketleri de işe katarsak tüm kesimlerin bankalara kredi borcu toplamda 3.5 trilyon lira! Gerçek manada… Öyle Erdoğan'ın yaptığı gibi çok görünmesi için eski parayla söylersem 3.5 kentilyon lira!Artık Türk Lirası fazla bir anlam ifade etmediğinden 450 milyar dolar diye ifade edeyim ben… Ertele ertele, bankaların bilançoları kaldıramayacak bir yerde… Durun ona da çözüm bulundu… Kredi riskini hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait döviz kurunu kullanabilecekler. Doları 6 lira civarından hesap edecekler… Bu durumda kağıt üzerinde ne şirketler batıyor ne krediler…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu… Kısaltmasıyla BDDK… Bundan 20 yıl önce 2000'de kuruldu. Amacı adıydı…Bankaların boyunu aşacak risklere girmemesini kontrol, düzenleme, denetleme… Geçen yıla kadar gayet iyi çalışan bir mekanizmaydı… Esneye esneye sonunda döndü don lastiğine… Arkadaş sen değil miydin bankaların riskleri için uyaran? Arkasından ne yaptın? Risk almayan bankaları cezalandıracağını açıkladın. Üstüne batan kredileri batırmadı. Denetlenecek ne kaldı?" ifadesini kullandı.