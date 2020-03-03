Sözcü yazarı Muratoğlu: Sayın Hatay Valisi savaşın maliyeti ne kadara çıkacak?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, İdlib'deki gelişmeleri ekonomik açıdan yorumladı. Muratoğlu, "Savaş sırasında sisteme bolca sıcak para girişi olur. Silah, teçhizat, sevkiyat gibi giderlerin yanı sıra diğer harcama kalemlerinde de artış yaşanır. Bilin bakalım bu para nereden karşılanır? Ya bütçede var olan para harcanır. Bütçede para yoksa borç aranır. Yeterli gelmezse para basılır.Önce ekonomi canlanır. Diğer bir değişle ölmüş eşeğe doping basılır. Eşek yerinden zıplayıp Gazi koşusunu kazanır. Sonrasında yere yığılır! Açıkların kapanması için vergiler artırılır. Maaşlar kısılır." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Irak, Afganistan ve Suriye savaşlarının Amerika'ya faturası dolaylı maliyetler de hesaba katıldığında 4.5 trilyon dolara ulaştı. Eğer Amerika bu savaşlara müdahil olmasaydı yıllık kişi başı 1.150 dolar daha zengin olacaktı. Kendi parasını basıp dünyaya satan, dünyayı haraca kesen Amerika'dan bahsediyorum." ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

Para neyi sevmez? Belirsizliği… Siyasi belirsizliği, küresel belirsizliği, kur belirsizliğini… Şimdi ise masada savaş belirsizliği var.

“Bizi Suriye halkı çağırdı!” söylemi iyi güzel de, Suriye halkı Türkiye'deyken bizi hangisi çağırdı? Ya sonrası? Ne kadar sürecek? Hedefimiz ne olacak? Maliyeti kaça çıkacak? Hesaplandı mı?

Sayın Hatay Valisi bu konu hakkında artık bir açıklama yapacak mı?

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