Sözcü yazarı Muratoğlu: Sanırsın ki ihracatı yapan iktidar, ithalatı yapan muhalefet

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ihracatta gerçekleşen rekorları duyururken, ithalattan bahsetmemesine köşesinde yer verdi. Muratoğlu dış ticaret açığının yüzde 75 artışla 8 milyar 169 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade ederek "Sanırsın ki ihracatı yapan iktidar, ithalatı yapan muhalefet…" diye yazdı.

Muratoğlu "Sen bu durumu bir başarı olarak görüyorsan onu düzeltme eğilimi olmaz… Sorunlu bir bakış açısı… Kendisini başarılı gösterme çabası…

Demek kimse hata yapmıyor. Her şey plan program dâhilinde işliyor. Ortada ters bir durum yok ama ekonomi yan yatmış, enflasyon patlamış. O nasıl oluyor? İnsan hayret ediyor!

Esasında alarm zilleri çalıyor, uyarılar kulaklarına ninni gibi geliyor. Verdiğimiz açıkla geçen yılı ikiye katladığımızı söylüyorum. 'İyi gidiyoruz' diyorlar. Kötü gitmemiz için daha ne kadar açılmamız gerekiyor?" dedi.

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