Sözcü yazarı Muratoğlu: Sadece motorine yüzde 37'lik zam yapılan bir ortamda yüzde 5'lik enflasyona kim inanır?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, dün açıklanan yüzde 61,1'lik enflasyon oranlarının bir önemi kalmadığını ve formaliteden açıklandığını ifade ederek "Yoksa sadece motorine mart ayında yüzde 37'lik zam yapıldığı bir ortamda gidip de yüzde 5'lik enflasyona kim inanır? Ete, süte, şekere hatta muhabbete bile zam geldi." dedi.

"Zira 'Dünyada da enflasyon yükseliyor' deyip bizdeki yüzde 61'in normal olduğunu açıklamak mümkün değil" diyen Muratoğlu şöyle devam etti:

"Nitekim, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya‘yı topla üzerine İsveç, Norveç, Kore, Avustralya'yı koy… Kaçta? Yüzde 55.40'da… Daha 6 puana yakın yerimiz var. O ülkeyi de size bıraktım… Siz ekleyin ve yüksek dedikleri neymiş anlayın"

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