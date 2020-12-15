Sözcü yazarı Muratoğlu: Park düzenlemesi 16 milyar eder mi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Kimse park yapma, ağaç dikme falan demiyor. Sen yine yap da… Salgın dönemi bu iş için uygun bir zaman mı? Hani parasızlıktan SMS numarası verip yardım toplarken parayı parka, bahçeye gömmen…Esasında toplam 16 milyar liraya takıldım ben… Ülkenin hali ortada… İzmir depreminde açıklanan yardım bütçesi bile 5 milyon lira… Oradan hesapla…Park düzenlemesi 16 milyar eder mi?" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Eski parkları düzenleyip, büfe koymanın maliyeti bahçe başına olur mu 57 milyon lira? Peki, bu yapıldığı söylenen bahçelere kaç kişi gitti? Kaç vatandaş yararlandı? Kaç tanesi sıfırdan yapıldı? Kaç tanesine sadece tabela asıldı? Bugüne kadar gördüğüm yeganesi Baruthane Millet Bahçesi… Halı sahadan hallice… Sağ ve solundaki gökdelenlerin bahçeleri de hemen hemen aynı büyüklükte…Zira orayı da rezidans yapıp AVM ile taçlandıracaklardı. Mahkemeden döndü. Park yapmak zorunda kaldılar. Bu yıl biraz işsiz kalacaksınız, lakin merak etmeyin. Yeriniz hazır… İŞKUR'un önünde kalabalık yapmayın, gidin parklara açık havada oyalanın… Tamam, sokağa çıkmak, parka bahçeye gitmek yasak ama milleti saldım çayıra, Mevla'm kayıra… Soran olursa 16 milyar lira harcadık dersin ortamlarda… İnananı olur nasıl olsa…" görüşünü savundu.

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