Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan Ukrayna krizi değerlendirmesi: Süreç uzarsa Türkiye kaybedenlerden biri olarak adını tabelaya yazdırır

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Rusya-Ukrayna krizine karşı ABD'nin Rusya'ya ekonomik anlamda pek çok yaptırım uygulayabileceğini vurgulayarak bu yaptırımların sertleşmesi halinde Türkiye'nin de bu yaptırımlara uymasının gerekebileceğini belirtti.

Muratoğlu, söz konusu yaptırımların Türkiye'nin dengesini "iyice" bozabileceğini ifade ederek şöyle dedi:

"Uymak zorunda kalmasak bile illaki ekonomimiz etkilenecek. Tahıl fiyatları ve enerji fiyatları uzun süre yüksek kalabilir. Bırakın fiyatların artmasını mevcut seviyelerde bile kalması, Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil.

Buğday ithalatının yüzde 86'sını, ülkeye gelen turistin yüzde 27'sini Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz… Doğalgazın da yaklaşık üçte birini Rusya'dan sağlıyoruz. O yollar tıkanırsa biz de tıkanırız.

Bu durum enerji ve gıdada arz güvenliği sorunu yarattığı gibi döviz stratejisini üzerine kurduğumuz turizm ve ihracat planlarımızı tamamen sekteye uğratabilir.

Hele bu süreç uzarsa biri her zamanki gibi Türkiye kaybedenlerden biri olarak adını yazdırır tabelaya…"

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