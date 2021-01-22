Sözcü yazarı Muratoğlu’ndan Merkez Bankası Başkanı’na: Ellemedi faizi söz dinliyor belli ki!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma kararına ilişkin olarak, “Ellemedi faizi söz dinliyor belli ki!” yorumunu yaptı.

Muratoğlu yazısında, “Bana ilginç gelen ise sonrasında yapılan samimiyetsiz, inandırıcılıktan uzak açıklamalardı. Sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiş. Gerekirse faiz artırılacakmış! Buna kim karar veriyor? Merkez Bankası mı? Yahu, 'Söz dinlemiyordu, faizleri düşürmüyordu, ben de kovdum' dememiş miydi? Sonraki başkan söz dinledi de ne oldu akıbeti? O da kovuldu!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Kararları Merkez Bankası almıyor ki… Kapıya koyuyor sözünü dinlemeyeni… Neden analiz yapıp anlamaya çalışıyorlar dediklerini? Beyhude çaba, boşa mesai… Bıraksınlar bu boş işleri… Sarayı bilgilendiriyorlar, vereceği kararı beklemeye başlıyorlar. Sadece başkan değişti. Diğer bütün grup aynı… Başkanın da alınan karada 'bir oyu' var. Geri kalanı ülke ekonomisini bu duruma sokanlar." ifadesini kullandı.