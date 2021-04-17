Sözcü yazarı Muratoğlu’ndan beyin göçü yorumu: İş yok, girse bile emeğinin karşılığını alamıyor; adaleti arıyor, bulamıyor; fikrini söyleyen terörist ilan ediliyor

Sözcü yazarı Murt Muratoğlu, belediyeler eliyle yurt dışına gönderilip dönmeyen vatandaşlarla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Kaçıranlar, ‘Niye kaçıyor bu insanlar?’ diye de düşünmezler. Gönülleri aldırmadığı için bu duruma, içlerinde ‘Giden gitsin sen şarkılar söyle içinden, boş ver’ derler” eleştirisi getirdi.

“Beyinler neden göçüyor?” sorusunu irdeleyen Muratoğlu, “İş yok! Girse bile emeğinin karşılığını alamıyor. Adaleti arıyor, bulamıyor. Fikrini söyleyen terörist ilan ediliyor. Yaşam tarzlarına saygı gösterilmiyor. İyi eğitim alamıyor. Torpilsiz, dayısız hiçbir şeyi halledemiyor. Sadece çay, simit, kek ile karın doymuyor” diye yazdı. Muratoğlu son olarak, “Dünyaya bir kez gelmiş. Her gün televizyonda zırvalama mı dinleyecek? Fırsatını bulursa gidecek!” dedi.

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