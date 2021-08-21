Sözcü yazarı Muratoğlu: Müteahhitlerin çok ciddi bir rakibi var; o da devlet

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, köşesinde "Müteahhitlerin çok ciddi bir rakibi var o da devletin ta kendisi" diyerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) müteahhitlerle haksız rekabet ettiğini yazdı.

Muratoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sınırsız yetkilerle donatılmış TOKİ'nin öncelikli amacı kâr etmek ve geliri ile yandaşları beslemek haline geldi. 'Sosyal' tanımı yerini 'paydaş'a bıraktı..

TOKİ bariz şekilde Türkiye'nin en gizemli kurumlarından biri… Trilyonlara hükmediyor ama bütçesi yok! Her ihalesinde milyonlarca lira dönüyor ama bilançosu yok.

Kâr mı ediyor zarar mı? Kâr nereye gidiyor? Zarar nereden karşılanıyor? Bilen yok!

Böyle kuruluş olur mu diyeceksiniz. Boşuna demeyin. Somut olarak ortada duruyor. Bağımsız çalışan müteahhitler ne yapsın? Devletin haksız rekabetine karşı kürek çekiyorlar.

TOKİ konut projelerini kendisi hazırlıyor, kendisi onaylıyor. Beş kuruş da harç ödemiyor.

Özel sektör projeyi hazırlıyor aylarca onay bekliyor. Adamını bulursa, rüşvetini verirse nispeten bu zamanı kısaltıyor. Üzerine de harç ödüyor."

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