T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sözcü yazarı Muratoğlu: Madem faiz enflasyonun sebebiydi, niçin faiz indirimlerini durdular; enflasyon düşmesin diye mi?

"Bankalar risk almadan temiz para kazanıyorlar"

28 Ocak 2022 09:14

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumunda "Dolardaki yükselişin faiz indirimleriyle hiçbir alakası yok" sözünü değerlendirdi. "Faiz indirimini kim takıyor? Bankalar… Neden? O faizden borç alıp devlete satıyorlar. Risk almadan temiz para kazanıyorlar" diyen Muratoğlu şöyle dedi:

"Madem faiz enflasyonun sebebiydi, niçin faiz indirimlerini durdular? Enflasyon düşmesin diye mi? Güncelledikleri enflasyon tahminlerini söylemeyi kendime hakaret addederim"

Yazının tamamı için tıklayın

Murat Muratoğludolarfaizbankaenflasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24