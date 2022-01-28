Sözcü yazarı Muratoğlu: Madem faiz enflasyonun sebebiydi, niçin faiz indirimlerini durdular; enflasyon düşmesin diye mi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumunda "Dolardaki yükselişin faiz indirimleriyle hiçbir alakası yok" sözünü değerlendirdi. "Faiz indirimini kim takıyor? Bankalar… Neden? O faizden borç alıp devlete satıyorlar. Risk almadan temiz para kazanıyorlar" diyen Muratoğlu şöyle dedi:

"Madem faiz enflasyonun sebebiydi, niçin faiz indirimlerini durdular? Enflasyon düşmesin diye mi? Güncelledikleri enflasyon tahminlerini söylemeyi kendime hakaret addederim"

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