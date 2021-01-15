Sözcü yazarı Muratoğlu: Kötü ekonominin yeni suçlusu bulundu!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bankaların faizleri eleştirmesini köşesinde yorumladı. Muratoğlu, "Kötü ekonominin yeni suçlusu bulundu!" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu… Ülkeyi yöneteni eleştirmemeyi şiar edindiği için on dokuz yıldır oturduğu koltukta öyle rahat ki… Bu sefer de hedef olarak bankaları seçti. Tek bir kez bizi bu hale düşüreni eleştirebildi mi? Zamanında kendisinin bu sessizliği Kılıçdaroğlu'nun da dikkatini çekti… 'Niye eleştirmiyorsunuz' diyecek oldu… 'Bana muhalefet etmek istiyorsa seneye gelir, Türkiye'de beceremedi, burada Odalar Birliği'nde de boyunun ölçüsünü alır' diye çemkirdi. Bildiğiniz AKP'nin neferi…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Aman efendim bankalar kredi faizlerini artırdılar vay efendim büyümeye köstek oluyorlar. Ekonomi yönetimi faizleri suni olarak düşük tutarken, 128 milyar doları eritirken neredeydi? Bu işin buraya geleceğini göremedi mi? Koskoca birliğin yok mu ekonomisti? Ona göremediği bir şey daha söyleyeyim… Yerli araba üreteceğiz diye kurdukları fabrika hiçbir zaman kâr yüzü göremeyecek. Kendini bile çeviremeyecek. Siyasi şov uğruna milyarlarca lira eriyecek." ifadesini kullandı.